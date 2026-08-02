Prosegue l'emergenza incendi nel Sud Sardegna. Nel pomeriggio di oggi un vasto rogo è divampato nelle campagne del Comune di Goni, in località Palepardu, richiedendo un imponente dispiegamento di mezzi aerei per contenere l'avanzata delle fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono state avviate dal Corpo Forestale con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di San Cosimo. Sul posto coordina gli interventi il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di San Nicolò Gerrei.

Con l'evolversi della situazione, il dispositivo antincendio è stato ulteriormente rafforzato. Sul rogo sono stati infatti dirottati il Super Puma e due Canadair, inizialmente impegnati nell'incendio sviluppatosi nelle campagne di Furtei, dove nel corso della giornata erano già entrati in azione diversi mezzi aerei per contrastare le fiamme.

Il trasferimento dei velivoli testimonia la complessità dell'intervento e la necessità di concentrare risorse aggiuntive sull'incendio di Goni, nel tentativo di contenere il fronte del fuoco e limitare i danni al territorio.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.