È Stefano Saiu il vincitore della 40ª edizione del Palio di Fonni, l'appuntamento che ogni anno richiama migliaia di persone nel cuore della Barbagia e che quest'anno ha assunto un significato ancora più speciale, celebrando quarant'anni di storia, tradizione e identità.

Dopo un pomeriggio ricco di emozioni, la corsa ha incoronato il fantino di Vallermosa (in rappresentanza del Comune di Anguillara Sabazia) come vincitore in sella all'eccellente Plutonio da Clodia, al termine di una sfida combattuta davanti a un pubblico numerosissimo, accorso per assistere a uno degli eventi più attesi dell'estate sarda. Dietro di lui chiudono il podio Giuseppe Piccinnu e Dokovic per Orune e Andrea Cianciotto con Eroe de Bonorva Fonni, questi ultimi padroni di casa. Appena fuori Graziano Sanna in sella a Fuidi per Porto Torres, anch'esso a premio.

L'edizione 2026, trasmessa in diretta sui canali di Sardegna Live, ha rappresentato un traguardo simbolico per il Palio, nato quarant'anni fa e divenuto nel tempo una delle manifestazioni equestri più importanti dell'Isola, capace di unire competizione sportiva, cultura e senso di appartenenza. Per celebrare questo anniversario è stato presentato anche un inno ufficiale, pensato per raccontare la storia della manifestazione e guardare al suo futuro, rafforzandone il valore identitario.

Anche quest'anno il Palio ha trasformato Fonni nel punto di riferimento dell'equitazione tradizionale sarda, con migliaia di spettatori arrivati da tutta l'Isola e numerosi appassionati che hanno seguito la manifestazione anche in diretta streaming.

Per Saiu, che porta a casa il cospicuo premio da 18.000 euro riservato al primo classificato, la vittoria entra così nella storia della manifestazione proprio nell'edizione del quarantennale, destinata a rimanere tra le più significative per il valore simbolico dell'anniversario.

Le parole ai microfoni di Sardegna Live al termine della sfida: "Una grandissima emozione, poi vincere in Sardegna è sempre bello. Lavoro in Toscana già da un po' di anni, ma è sempre bello tornare a casa". Sulla gara: "Il cavallo va forte e si sapeva già, oggi lo ha dimostrato". E conclude coi ringraziamenti: "Ringrazio il pubblico di Fonni per l'accoglienza, mi hanno fatto stare a casa. Sono contento di essere qua".