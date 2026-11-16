La sperimentazione della Zona a traffico limitato a Oristano sarà sospesa per tutto il mese di dicembre. Dopo le contestazioni emerse nelle prime settimane dall'avvio del nuovo regime, l'amministrazione comunale ha deciso di interrompere temporaneamente il provvedimento dal 1° al 31 dicembre, consentendo la libera circolazione nel centro cittadino durante il periodo degli acquisti natalizi.

L'annuncio è arrivato questa mattina dal sindaco Massimiliano Sanna, nel corso della conferenza stampa organizzata per la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Comune e Confcommercio. L'accordo punta a sostenere le attività di vicinato, incentivare la nascita di nuove imprese e migliorare la vivibilità e l'attrattività della città.

La sospensione della Ztl, ha spiegato il primo cittadino, si inserisce proprio in questo percorso e risponde anche alle difficoltà segnalate da cittadini e operatori economici nella comprensione delle nuove disposizioni.

"Nel periodo di Natale, da sempre, il Comune interviene con azioni a sostegno delle attività economiche e a favore della migliore vivibilità della città - ha detto il sindaco -. La sospensione del nuovo regime della Ztl va nella stessa direzione, favorendo la piena circolazione dei cittadini in questo particolare periodo dell'anno, ma dando maggiori certezze a chi oggi lamenta una scarsa comprensione delle nuove regole".

La disciplina della Ztl, ha ricordato Sanna, risale al 2006, ma fino a oggi non aveva mai trovato una reale applicazione. L'attuale amministrazione aveva quindi raccolto le sollecitazioni per dare attuazione a una regolamentazione rimasta a lungo soltanto sulla carta. L'avvio della sperimentazione, tuttavia, ha generato reazioni contrastanti e numerose richieste di cancellazione del provvedimento.

"La Ztl è stata istituita nel 2006, ma non è mai realmente entrata in vigore - ha aggiunto -. Dal momento dell'insediamento di questa amministrazione abbiamo raccolto tante sollecitazioni per dare corso a quella disciplina del traffico fino a oggi rimasta solo sulla carta. Nelle prime due settimane di sperimentazione abbiamo raccolto tanti pareri discordanti e tante richieste di revoca. È evidente che il periodo trascorso è ancora troppo breve per formulare un giudizio definitivo: siamo soltanto all'inizio della sperimentazione e occorre approfondire l'analisi dei dati e valutare con attenzione gli effetti del provvedimento".

La pausa di dicembre non rappresenta dunque, nelle intenzioni dell'amministrazione, una rinuncia definitiva alla Ztl, ma una sospensione temporanea che permetterà di garantire maggiore accessibilità al centro durante una fase particolarmente importante per le attività commerciali.

Proprio il rapporto con gli operatori economici è al centro del protocollo sottoscritto con Confcommercio. L'intesa punta a costruire una collaborazione stabile per contrastare il progressivo impoverimento commerciale dei centri storici e coinvolgere direttamente chi lavora e investe nel tessuto urbano.

"Comune di Oristano e Confcommercio oggi sottoscrivono un protocollo d'intesa che nasce dalla volontà comune di rafforzare la collaborazione istituzionale e promuovere il commercio di prossimità, sostenere le attività economiche e contrastare il progressivo rischio di desertificazione dei centri storici - sottolinea il Sindaco -. Il protocollo d'intesa non deve rimanere una semplice dichiarazione di intenti. Deve rappresentare l'avvio di un percorso concreto di collaborazione, nel quale le decisioni che riguardano il futuro del centro cittadino siano affrontate attraverso il dialogo e il confronto costante con chi ogni giorno vive, lavora e investe nel tessuto economico urbano. È proprio in coerenza con questo impegno che assumiamo la prima decisione concreta: diamo agli uffici l'indirizzo politico di procedere con la sospensione della sperimentazione della ZTL dall'1 dicembre e per tutto il mese, in modo da favorire la piena accessibilità al centro cittadino durante il periodo dello shopping natalizio".

La sperimentazione riprenderà quindi dopo la parentesi natalizia, mentre nel frattempo il Comune potrà proseguire l'analisi degli effetti del provvedimento e il confronto con cittadini e attività commerciali.