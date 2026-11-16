Un grande avvio di stagione in maglia rossoblù per Elia Caprile, che si conferma anche quest'anno un punto fermo della formazione di Fabio Pisacane. Decisivo nei momenti più delicati, come nella sfida vinta di misura col Frosinone, è stato fino ad oggi uno dei portieri più performanti del campionato.

L'estremo difensore, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato del suo momento anche in ottica Nazionale: "Se meritavo la convocazione? Credo di essere a quel livello - afferma -. Lo sto dimostrando. So che tutto può cambiare e che devo concentrarmi solo su ciò che dipende da me. Sul resto non perdo il sonno".

Nelle ultime settimane, Caprile ha ottenuto inoltre il passaporto albanese, per via delle origini della compagna. Non avendo ancora esordito in Nazionale italiana, teoricamente potrebbe ancora venire tesserato dalla federazione albanese, un'ipotesi che il portiere non si sente di escludere: "L'ho presa per le origini di Emily. Se da questo potrà nascere qualcosa non lo so".

"A oggi - chiarisce - nessuno della federazione ha bussato alla porta. Se lo farà, valuterò". Un futuro incerto in ottica Nazionale, dunque, per il forte estremo difensore. Ma ciò che conta, adesso, è il presente, e Caprile lo sta sfruttando appieno mettendo in mostra il suo talento con la maglia del Cagliari, di cui ormai è uno dei volti più riconoscibili, giunto alla sua terza stagione in rossoblù.