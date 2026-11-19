Un giro di fatture false per oltre 22 milioni di euro, una società creata per simulare operazioni commerciali e un sistema parallelo per trasferire denaro lontano dai controlli bancari.

È quanto emerso da un’indagine condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Oristano, culminata nel sequestro preventivo di beni per un valore complessivo superiore a 4,8 milioni di euro.

Il provvedimento, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sassari e finalizzato alla confisca anche per equivalente, riguarda il patrimonio nella disponibilità, come riferito dalla Fiamme gialle, di tre cittadini di origine cinese, indagati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e omesso versamento delle ritenute previdenziali.

Il sistema per spostare il denaro fuori dai circuiti bancari

Al centro dell’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Sassari, ci sarebbe un articolato meccanismo riconducibile al cosiddetto underground banking, un sistema finanziario parallelo utilizzato per trasferire capitali al di fuori dei canali bancari ufficiali.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, gli indagati avrebbero sfruttato questa rete occulta per movimentare denaro aggirando i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Il cuore del presunto sistema fraudolento era una società “cartiera”, ossia un’impresa utilizzata per emettere fatture relative a operazioni commerciali mai realmente avvenute.

Attraverso questa società sarebbe stato generato un volume d’affari fittizio superiore a 22 milioni di euro, in totale evasione d’imposta.

Dai conti correnti ai gioielli di lusso: il sequestro milionario

Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno portato all’emissione del decreto di sequestro preventivo, eseguito nel corso di perquisizioni e ulteriori attività investigative.

I finanzieri hanno sottoposto a sequestro disponibilità finanziarie, quote societarie, crediti d’imposta e beni mobili che sarebbero riconducibili agli indagati.

Tra i beni individuati figurano anche orologi e gioielli di lusso, compresi nel patrimonio sul quale è intervenuto il provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Il valore complessivo dei beni interessati dal sequestro supera i 4,8 milioni di euro.

L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza di Oristano sotto il coordinamento della Procura di Sassari, si inserisce nelle attività di contrasto all’evasione fiscale, al riciclaggio e ai sistemi illeciti di trasferimento dei capitali.