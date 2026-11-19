Una battuta di caccia nei boschi dell’entroterra savonese si è trasformata in una tragedia costata la vita a due persone. È accaduto mercoledì 18 novembre, in una zona impervia di Quiliano, in provincia di Savona, dove un uomo di 79 anni avrebbe accidentalmente sparato al nipote di 26 anni, scambiandolo per un cinghiale. Resosi conto del tragico errore, si sarebbe poi tolto la vita.

Le vittime sono Giuseppe Ghiso, 79 anni, ed Emilio Ghiso, 26, zio e nipote, entrambi residenti a Savona.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, l’anziano avrebbe esploso un colpo di fucile convinto di avere davanti un animale, colpendo invece mortalmente il giovane. Dopo essersi reso conto di quanto accaduto, avrebbe rivolto l’arma contro se stesso.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Quiliano, un’automedica del 118, i vigili del fuoco e i Carabinieri Forestali. Per entrambi gli uomini non c’è stato nulla da fare.

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Giovanni Battista Ferro, sono ancora in corso per chiarire ogni aspetto della dinamica e ricostruire con precisione le circostanze della tragedia.

La morte dei due uomini ha suscitato profondo sgomento nella comunità locale, colpita da una vicenda drammatica che ha trasformato una giornata di caccia in una tragedia familiare.