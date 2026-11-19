Due agenti della Polizia Penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto all’interno della Casa circondariale di Uta. Uno dei due è stato trasportato in ambulanza in ospedale per ricevere le cure necessarie, mentre l’altro, nonostante fosse stato colpito, ha proseguito il proprio turno di servizio.

A denunciare l’accaduto è la Segreteria territoriale di Cagliari della UIL FP PA Polizia Penitenziaria, che ha espresso solidarietà ai due operatori, richiamando l’attenzione sulle condizioni di lavoro del personale e sulle crescenti difficoltà nella gestione della sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario.

Secondo quanto riferito dal sindacato, il detenuto sarebbe entrato in uno stato di agitazione, apparentemente senza motivo, e avrebbe aggredito i due agenti utilizzando un bastone ricavato da alcuni oggetti presenti nella propria cella.

Uno degli operatori è stato soccorso e accompagnato in ambulanza in un ospedale cittadino per accertamenti e cure. Al momento della diffusione del comunicato sindacale non erano ancora note le sue condizioni cliniche.

L’altro agente, pur essendo stato colpito, ha continuato a prestare servizio.

La denuncia del sindacato: circa venti agenti per turno impegnati nei servizi ospedalieri

L’aggressione riaccende l’attenzione su una situazione che, secondo la UIL FP Polizia Penitenziaria, sta diventando sempre più difficile da gestire.

Negli ultimi mesi, riferisce il sindacato, sarebbe aumentato significativamente il numero di detenuti che, per necessità sanitarie, devono essere trasferiti o ricoverati presso strutture ospedaliere esterne al carcere.

Una condizione che comporta un notevole impiego di personale per garantire gli accompagnamenti e la sorveglianza dei detenuti durante le permanenze nelle strutture sanitarie.

Secondo la UIL, per ciascun turno vengono impiegati circa venti agenti nei servizi di accompagnamento e piantonamento ospedaliero.

Un numero che, sempre secondo il sindacato, riduce sensibilmente la presenza degli operatori all’interno del carcere, con conseguenze sui livelli di sicurezza delle sezioni detentive e sulla tutela del personale.

Per garantire i servizi essenziali, le turnazioni e i presidi previsti, gli agenti sarebbero spesso costretti a ricorrere a straordinari particolarmente gravosi, operando anche con organici inferiori ai livelli minimi ritenuti necessari per assicurare condizioni di lavoro sicure e sostenibili.

"Serve il reparto detentivo ospedaliero"

Tra le richieste avanzate dalla UIL FP PA Polizia Penitenziaria c’è soprattutto quella di accelerare l’attivazione e la piena operatività del reparto detentivo ospedaliero, considerato uno strumento fondamentale per affrontare le criticità legate ai ricoveri dei detenuti.

Secondo il sindacato, una struttura di questo tipo consentirebbe di gestire in maniera più adeguata la sicurezza dei servizi sanitari esterni, riducendo il numero di agenti impegnati nei piantonamenti ospedalieri e permettendo una migliore distribuzione delle risorse all’interno della Casa circondariale.

A complicare ulteriormente la situazione, viene segnalato anche l’arrivo di detenuti con profili di elevata complessità, che richiedono particolari attenzioni e misure di sicurezza.

Per la UIL, le risposte organizzative non starebbero arrivando con la tempestività necessaria rispetto all’aumento delle esigenze operative.

"Non bastano annunci e grandi progetti, servono interventi immediati"

Dura la posizione espressa dalla Segreteria territoriale di Cagliari, che chiede misure concrete per garantire la sicurezza degli operatori e condizioni di lavoro adeguate.

«Non è piu’ tollerabile che il personale sia chiamato a gestire situazioni sempre più complesse con risorse insufficienti e senza adeguate risposte organizzative. Non bastano annunci e grandi progetti: servono interventi immediati, concreti e verificabili per chi ogni giorno lavora in prima linea».

Il sindacato ha espresso piena vicinanza ai due agenti aggrediti, alle loro famiglie e a tutto il personale del reparto, riconoscendo l’impegno, la professionalità e il senso del dovere dimostrati durante l’episodio.

La UIL FP PA Polizia Penitenziaria ha infine ribadito l’impegno a sollecitare presso gli interlocutori istituzionali le misure necessarie per garantire maggiore sicurezza, dignità del lavoro e tutela del personale della Casa circondariale di Uta.