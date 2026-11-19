Un intervento alla cucina mai richiesto, una manutenzione che in realtà non sarebbe mai stata eseguita e una richiesta di pagamento di 150 euro. È il tentativo di truffa sventato dai Carabinieri delle Stazioni di Nuxis e Teulada, che hanno arrestato in flagranza un uomo sorpreso mentre avrebbe cercato di ottenere denaro da una residente spacciandosi per un tecnico.

A mettere in allerta i militari erano state le segnalazioni di diversi cittadini, preoccupati per alcuni recenti tentativi di raggiro attribuiti a un sedicente tecnico che si spostava a bordo di un’utilitaria.

Proprio grazie a queste informazioni, i Carabinieri avevano intensificato i controlli sul territorio, predisponendo servizi mirati per individuare il veicolo segnalato.

La svolta è arrivata quando i militari hanno notato l’auto sospetta ferma davanti all’abitazione di una residente. Sono intervenuti immediatamente, sorprendendo l’uomo mentre, secondo quanto ricostruito, stava tentando di farsi consegnare 150 euro per una presunta manutenzione alla cucina che non era mai stata richiesta né concordata.

Un lavoro che, stando agli accertamenti, non sarebbe stato neppure eseguito, ma che il sedicente idraulico avrebbe cercato di far pagare attraverso una serie di artifizi e raggiri.

L’uomo è stato immediatamente bloccato e arrestato in flagranza con l’accusa di tentata truffa.

L’operazione è stata condotta congiuntamente dai Carabinieri delle Stazioni di Nuxis e Teulada, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati contro il patrimonio.

Determinanti si sono rivelate le segnalazioni dei residenti, che hanno consentito ai militari di individuare il veicolo e intervenire prima che il presunto raggiro venisse portato a termine.

L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, soprattutto di fronte a persone che si presentano nelle abitazioni dichiarando di dover effettuare interventi tecnici non richiesti.