È morto Corrado Augias, giornalista, scrittore, conduttore televisivo e uno dei più importanti divulgatori culturali italiani. Aveva 91 anni. La notizia della sua scomparsa, avvenuta giovedì 19 novembre 2026, è stata diffusa da La Repubblica, quotidiano al quale era legato da una lunga carriera professionale.

Con la sua voce pacata, l’eleganza del linguaggio, una straordinaria memoria e una curiosità intellettuale mai venuta meno, Augias ha accompagnato generazioni di italiani alla scoperta della storia, della letteratura, dell’arte e dei grandi interrogativi della società contemporanea.

Un intellettuale capace di rendere accessibili argomenti complessi, senza rinunciare alla profondità dell’analisi. Il suo stile, fatto di garbo, ironia e rigore, lo aveva reso un punto di riferimento per un pubblico vastissimo, che continuava a seguirlo anche negli ultimi anni attraverso il programma “La Torre di Babele”, in onda su La7 dal 2023.

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Corrado Augias aveva attraversato oltre sessant’anni di storia culturale italiana, distinguendosi come giornalista, scrittore, drammaturgo, autore televisivo e anche politico.

Attivo nel movimento dell’avanguardia romana fin dai primi anni Sessanta, aveva successivamente intrapreso una lunga carriera giornalistica, lavorando come inviato speciale e corrispondente da Parigi e New York per importanti testate, tra cui L’Espresso, Repubblica e Panorama.

Il grande pubblico aveva imparato a conoscerlo soprattutto attraverso la televisione, dove era riuscito a costruire un linguaggio personale, capace di unire informazione, approfondimento e divulgazione.

Tra i suoi programmi più conosciuti figurano “Telefono giallo”, “Babele”, “Enigma” e “Le storie”. Successivamente aveva condotto su Rai 3 “Visionari”, “Quante storie” e, dal 2018 al 2023, “Città segrete”, un viaggio attraverso luoghi, personaggi e vicende che hanno segnato la storia delle grandi città.

Nel 2021 era arrivato “Rebus”, seguito l’anno successivo da “La gioia della musica”, trasmissione nella quale aveva raccontato al pubblico la sua profonda passione per la musica.

Nel 2023 il passaggio a La7, dove con “La Torre di Babele” aveva continuato ad affrontare temi storici, culturali, politici e sociali, mantenendo uno stile riconoscibile e una grande capacità di coinvolgere gli spettatori.

Accanto alla carriera televisiva, Corrado Augias aveva costruito una vastissima produzione letteraria, spaziando dal romanzo storico al giallo, dalla saggistica alla divulgazione religiosa e filosofica.

Tra le sue prime opere figurano i romanzi “Quel treno da Vienna” (1981), “Il fazzoletto azzurro” (1983) e “L’ultima primavera” (1985), seguiti da “Quella mattina di luglio” nel 1995.

Grande successo avevano riscosso i suoi libri dedicati ai segreti delle città e della storia, tra cui “I segreti di Parigi”, “I segreti del Vaticano”, “I segreti d’Italia” e “I segreti di Istanbul”.

Una parte significativa della sua ricerca era stata dedicata anche alla religione e al Cristianesimo, affrontati attraverso opere come “Disputa su Dio e dintorni”, “Inchiesta su Maria”, “Le ultime diciotto ore di Gesù”, “Il grande romanzo dei Vangeli” e “Paolo. L’uomo che inventò il Cristianesimo”.

Tra i lavori più recenti anche “La fine di Roma. Trionfo del cristianesimo, morte dell’impero” del 2022, “La vita s’impara”, autobiografia pubblicata nel 2024, e “La musica per me”, uscito nel 2025.

La sua produzione era stata accompagnata da numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Hemingway per la letteratura nel 2015, il Premio Pavese nel 2018 per “Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria” e il Premio Chiara alla carriera nel 2022.

Corrado Augias apparteneva a una generazione di intellettuali per i quali il giornalismo e la divulgazione rappresentavano prima di tutto una responsabilità culturale.

La sua capacità di collegare passato e presente, di interrogarsi sulla società e di affrontare anche i temi più complessi con linguaggio chiaro e accessibile aveva contribuito a renderlo una figura familiare e autorevole.

La letteratura, la musica, la storia, la filosofia e la conoscenza dell’essere umano erano stati i grandi fili conduttori di una carriera nella quale non aveva mai smesso di studiare, approfondire e raccontare.

Con la morte di Corrado Augias scompare una delle figure più rappresentative del giornalismo e della divulgazione culturale italiana, capace di dimostrare, attraverso la televisione, i libri e le pagine dei giornali, che la cultura può raggiungere tutti senza perdere la propria profondità.