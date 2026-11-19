Un bambino ha diritto al buio soltanto per dormire. Non per essere nascosto.

La sera del 15 gennaio 1992, nella villa di Pantogia che domina Porto Cervo, quel diritto fu strappato a Farouk Kassam, sette anni, primogenito di Fateh Kassam, albergatore ismailita nato a Bruxelles, e della francese Marion Bleriot.

Secondo i resoconti dell'epoca la famiglia stava per mettersi a tavola. Lo stesso Farouk, anni dopo, ha raccontato di essere stato prelevato dal letto. «Sono a letto. Sento un rumore fortissimo. Passi pesanti e rapidi che salgono le scale», racconta. «Un uomo armato e incappucciato entra in camera. Mi prende con forza, mi carica sulle spalle e mi porta giù. Mio padre è a terra legato. "Arriverà un messaggio", gli dicono, mentre mi puntano la pistola. Andiamo via».

Erano tre o quattro banditi, il volto coperto, armati di mitra, con accento sardo e l'abbigliamento dei pastori. Immobilizzarono i genitori e il personale, chiusero in un armadio la sorellina Nour Marie e portarono via il bambino, ancora in pigiama. Fu l'inizio di 177 giorni di prigionia, gran parte dei quali in una grotta sul Monte Albo, nel territorio di Lula: un cunicolo buio, lungo una decina di metri.

Una famiglia, un'Isola, un Paese

Farouk era nato in Canada il 9 maggio 1984. Il padre dirigeva a Porto Cervo l'hotel Luci di la Muntagna. La famiglia viveva in Sardegna da circa dieci anni. Fin dai primi giorni corse la voce che fossero parenti del principe Karim Aga Khan, promotore della Costa Smeralda. Lo smentirono sia il principe sia Fateh: i legami, precisò in seguito il capo della polizia Vincenzo Parisi, erano di tipo religioso, non di sangue.

Il sequestro colpì un'Italia che da pochi mesi aveva scelto la «linea dura». La legge n. 82 del 1991 imponeva il blocco dei beni delle famiglie per impedire il pagamento dei riscatti. Il 21 gennaio, su richiesta del procuratore di Tempio Pausania Franco Melis, quel blocco fu disposto. L'inchiesta restò affidata al sostituto della procura di Cagliari Mauro Mura. Polizia e carabinieri alzarono posti di blocco verso il Nuorese; alle ricerche, concentrate sul Supramonte e sulla Barbagia, parteciparono anche i Nocs. Il 18 gennaio migliaia di persone, con i bambini in testa, manifestarono ad Arzachena. Il presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, inviò un messaggio alla famiglia; due giorni dopo, all'Angelus, papa Giovanni Paolo II lanciò un appello per il ritorno del bambino. I rapitori, secondo gli investigatori, avevano chiesto tre miliardi di lire. Poi, per settimane, il silenzio. Il 22 febbraio una telefonata anonima alla redazione di Sassari de La Nuova Sardegna chiese se i Kassam fossero disposti a trattare, e minacciò ritorsioni.

L'appello di una madre

Il giorno di Pasqua, il 19 aprile, Marion Bleriot si presentò a sorpresa nella chiesa del Salvatore di Orgosolo. Davanti a circa un migliaio di persone lesse un appello rivolto alle madri sarde. «Sono la mamma di Farouk e sono venuta qui perché il vostro paese è nel cuore della Sardegna. È famoso per la sua ospitalità», disse. «A voi, a tutte le mamme di quest'isola, lancio il mio grido perché so che voi potete capirmi». Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche successive, quel giorno era in paese anche Graziano Mesina, l'ex «primula rossa» del banditismo sardo.

L'orecchio e i lenzuoli bianchi

Il 7 giugno il colonnello Arturo Tornar, comandante della Legione carabinieri, denunciò l'«omertà». Fra il 16 e il 17 giugno il sacerdote di Orgosolo don Luigi Monni, scelto dai banditi come tramite, consegnò alla famiglia una busta. Dentro c'erano una lettera, una fotografia del bambino e un frammento della parte superiore di un orecchio. L'ultimatum, secondo le cronache dell'epoca, era questo: «Sette miliardi o lo faremo a pezzettini». Farouk testimoniò in seguito che nella grotta era entrato un uomo alto, dicendo che doveva tagliargli i capelli. Poi un colpo di forbici. Il bambino svenne. La notizia scosse il Paese. Il 20 giugno Parisi e il capo della Criminalpol Luigi Rossi, inviati dal ministro dell'Interno Vincenzo Scotti, tennero un vertice ad Abbasanta. Domenica 28 giugno, su proposta del giornalista Sergio Zavoli, migliaia di italiani appesero un lenzuolo bianco alle finestre. Marion raccontò in seguito che quei teli le avevano dato «il coraggio per affrontare i giorni decisivi del sequestro».

La notte della liberazione

Farouk fu liberato nella notte tra il 10 e l'11 luglio 1992, dopo 177 giorni. Poco dopo le 23 del 10 luglio il Tg1, nella trasmissione Linea Notte, diede per primo la notizia: l'inviato Pino Scaccia l'aveva ricevuta da Mesina, attraverso i giornalisti Mario e Antonello Zappadu. Seguirono quasi due ore di conferme e smentite in diretta. Alle 00:40 Parisi annunciò ufficialmente la liberazione. Il bambino, con i capelli rasati e la parte superiore di un orecchio mutilata, riabbracciò i genitori nella questura di Nuoro.

Il giorno dopo, in una conferenza stampa a Tempio Pausania, Melis e Mura presentarono la versione ufficiale: un'operazione di polizia e carabinieri nelle campagne tra Oliena e Dorgali, vicino al ponte sul Cedrino. I banditi, sentendosi accerchiati, si sarebbero dati alla fuga abbandonando il bambino, senza incassare alcun riscatto. Al Viminale il nuovo ministro dell'Interno, Nicola Mancino, e Parisi ribadirono che non era stato pagato nulla. L'intervento di Mesina, disse Parisi, «un uomo che aspira alla grazia», non era stato decisivo.

Mesina sostenne il contrario: il bambino sarebbe stato consegnato a un uomo di sua fiducia dopo il pagamento di un riscatto, indicato da diverse fonti tra i due e i tre miliardi di lire, e soltanto in seguito affidato alla polizia.

Nel 1993 parlò di due miliardi, in parte, a suo dire, frutto di una trattativa parallela dello Stato attraverso i servizi segreti. Fateh Kassam respinse quella versione. Nel libro Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento, uscito nel 1993, sostenne di non aver mai chiesto l'aiuto di Mesina e di non aver pagato «neanche una lira». Nel 2013, in un'intervista a L'Unione Sarda, disse che Mesina «voleva soldi, 600 milioni di lire per la sua mediazione», e che «per colpa sua» la liberazione era slittata. «Ma non è ancora il momento di raccontare tutta la verità», aggiunse allora, «magari dopo 30 anni».

Davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il 25 novembre 1993, Mancino lesse un rapporto secondo cui nessun organismo dello Stato aveva corrisposto un riscatto. Il nodo, però, non si è mai chiuso.

Lo stesso Farouk, oggi, dice: «Per il riscatto non so come sia andata. Secondo me è stato pagato, da chi non ha importanza, quanto non so: certo non mi hanno liberato perché ero simpatico».

I processi e i nomi che restano

Già dopo la liberazione gli investigatori indicarono Matteo Boe, originario di Lula, evaso nel 1986 dal carcere dell'Asinara. Il 13 ottobre 1992 fu arrestato in un bar di Porto Vecchio, in Corsica. Nel suo bagaglio c'erano una pistola e alcune fotografie: lo ritraevano davanti a una grotta sul Monte Albo, insieme a due giovani del paese, Ciriaco Baldassarre Marras e Mario Asproni.

Il 29 gennaio 1993 Farouk tornò in quella grotta e la riconobbe come la sua prigione. «Nella grotta stavo nel buio totale. Dormivo fra i miei bisogni», racconta oggi. «Ricordo il rumore del vento, degli animaletti intorno a me, gli uccelli notturni, i cinghiali». Il tempo, dice, «era un qualcosa di infinito. Immobile. Non passava mai».

Il processo contro Marras e Asproni si aprì il 26 settembre 1994 a Tempio Pausania. Il 12 dicembre Farouk testimoniò per sei ore a porte chiuse: riconobbe in Boe il carceriere che si faceva chiamare «Antonio». Nella notte tra il 23 e il 24 maggio 1995 i due furono condannati a 26 anni; nel 1996 la pena fu elevata a 30. I giudici li ritennero, tra l'altro, vivandieri e postini della banda. Boe, estradato nel 1995, nel marzo 1996 depositò un memoriale: ammise di aver partecipato al sequestro, ma negò di essere stato il capo della banda e di aver tagliato l'orecchio al bambino. Il 12 aprile 1996 fu condannato a vent'anni. Per il pm Mura era il vero capo della banda, non un semplice custode. L'identità degli altri componenti della banda non fu mai accertata.

Boe tornò in libertà il 25 giugno 2017, dopo aver scontato complessivamente 25 anni anche per altri sequestri. Oggi conduce a Lula una vita appartata. Mesina, che nel 2004 aveva ottenuto la grazia, è morto il 12 aprile 2025.

«Mesina poteva gestirsela meglio. Pace all'anima sua», dice Farouk. Di Boe, invece: «Dopo 25 anni di prigione ha pagato. È una persona libera come lo sono io». Sul perdono, però, è netto: «Dovrei essere io quello a cui si chiede perdono».

Oltre la fiction

Oggi Farouk ha 42 anni, è sposato, ha una figlia di quattro anni e lavora nell'immobiliare, spostandosi tra Roma, Dubai e Londra. La Sardegna continua a sentirla casa. L'orecchio non l'ha mai voluto ricostruire. «Mi guardo allo specchio e penso che è il mio segno di guerra», racconta. «Mi ricorda la mia sofferenza. Chi sono». «È stato terribile. Ho pianto e sofferto a lungo. Per anni. Oggi credo di essere diventato una roccia. O lo spero».

Dal 16 novembre Rai 1 e RaiPlay propongono 177 giorni. Il rapimento di Farouk, miniserie in tre serate diretta da Carlo Carlei, tratta dal libro del padre. Marco Bocci è Fateh, Antonia Desplat è Marion, Filippo Papa è il piccolo Farouk. Lo stesso Farouk compare brevemente, nei panni di un giornalista.

Dopo la prima puntata è arrivata una protesta. La Pro Loco di Mamoiada, che aveva accettato di far comparire Mamuthones e Issohadores, ha detto di essersi sentita tradita: un gesto rituale di buon auspicio sarebbe stato trasformato, in onda, in una minaccia al padre del bambino. «Mamoiada in questa vicenda non c'entra niente», ha detto il direttivo all'ANSA.

La storia vera di Farouk non è lo stereotipo di un'isola omertosa. È la storia di un bambino tenuto al buio, di una madre che a Orgosolo chiese aiuto, di un Paese che mise i lenzuoli bianchi alle finestre, di processi che hanno dato un nome a tre uomini e ne hanno lasciati altri nell'ombra, di un riscatto sul quale le versioni non coincidono ancora.

Ed è, soprattutto, la storia di un uomo che da quella grotta si è costruito una vita. «Fa parte di me», dice. «Sono io». Il compito, adesso, è non confondere la memoria con la leggenda, e non chiedere all'Isola intera il conto di una colpa che fu di una banda.