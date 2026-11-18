Sarà giudicato con rito abbreviato Alessio Tonzanu, il 19enne di Sorso accusato del tentato omicidio di Francesco Sircana, raggiunto da una decina di coltellate durante una violenta rissa scoppiata a Sennori nella notte tra il 28 e il 29 giugno 2025, in occasione dei festeggiamenti per San Giovanni.

La decisione sul rito è stata presa oggi, mercoledì 18 novembre, davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Sassari. Il giovane è comparso assistito dai suoi difensori, gli avvocati Gianluigi Poddighe e Chiara Murgia.

Il processo inizierà il prossimo 9 dicembre, con la discussione del pubblico ministero e delle parti civili.

Secondo la ricostruzione della Procura di Sassari e dei carabinieri, quella notte sarebbe scoppiata una rissa tra due gruppi rivali provenienti da Sorso e Sennori.

Nel corso dello scontro, Tonzanu avrebbe estratto un pugnale, colpendo ripetutamente e accanendosi, secondo l’accusa, su Francesco Sircana, raggiunto da circa dieci fendenti.

La vittima rimase a terra, priva di sensi e in una pozza di sangue, in condizioni gravissime.

Il 19enne di Sorso venne arrestato subito dopo l’accaduto, mentre Sircana fu trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove un intervento chirurgico gli salvò la vita.

Il giovane ferito rimase dieci giorni in coma farmacologico, prima di affrontare un lungo e complesso percorso di riabilitazione fisica e psicologica.

Un nuovo arresto a ottobre per l’accoltellamento di un minorenne

Alessio Tonzanu è finito nuovamente in manette il 25 ottobre scorso, ancora con l’accusa di tentato omicidio.

In questa seconda vicenda, secondo quanto contestato dagli inquirenti, il 19enne avrebbe colpito con due coltellate un minorenne all’uscita di un locale notturno a Sassari, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi.