Si intensificano le ricerche di Tommaso Deriu, il 33enne scomparso da Capoterra lo scorso 15 novembre, del quale non si hanno più notizie da diversi giorni. Dalla serata di ieri, mercoledì 18 novembre, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari sono impegnati in una vasta operazione di ricerca, con l’impiego di squadre specializzate, droni e unità cinofile.

La Prefettura di Cagliari ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, affidando il coordinamento operativo ai Vigili del Fuoco.

Un Posto di Comando Avanzato è stato istituito in via Cimarosa, nell’area urbana di Capoterra, sotto la direzione del funzionario di guardia del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari.

Le operazioni vedono impegnate le squadre di pronto intervento, il personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso), i piloti SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con droni dotati del sistema LifeSeeker e il Nucleo Cinofilo, attivato dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna.

Le ricerche si concentrano lungo diversi percorsi, anche in zone impervie, nelle aree periferiche comprese tra le campagne e i centri abitati limitrofi di Capoterra.

Alle attività partecipano anche la Polizia Locale di Capoterra, le altre forze dell’ordine e le squadre di volontariato della Protezione Civile locale.

L’appello della famiglia: «Aiutateci a ritrovarlo»

Tommaso Deriu si era allontanato da Capoterra nella mattinata di domenica 15 novembre, facendo perdere le proprie tracce.

Secondo quanto riferito dalla sorella Carlotta Deriu, al momento della scomparsa indossava jeans, un cappellino e un maglione marrone. Il giovane non avrebbe portato con sé né il telefono, né documenti o denaro.

Nei giorni scorsi la famiglia aveva lanciato un appello, chiedendo la massima collaborazione nella diffusione delle informazioni utili alle ricerche.

«Stiamo vivendo ore estremamente difficili - aveva spiegato la sorella - e vi chiedo di aiutarci a diffondere questo appello il più possibile, nella speranza che possa raggiungere qualcuno che lo abbia visto o abbia informazioni utili per ritrovarlo».

Carlotta aveva inoltre chiesto di essere contattata esclusivamente da persone in possesso di informazioni concrete, per poter concentrare tutte le energie sulle ricerche.

Chiunque abbia visto Tommaso o sia in possesso di informazioni utili può contattare il numero unico di emergenza 112, indicando il luogo, l’orario dell’eventuale avvistamento e qualsiasi altro elemento che possa contribuire a ritrovarlo.

Le ricerche proseguono nel territorio di Capoterra, con il coinvolgimento delle diverse componenti del sistema di soccorso e delle forze dell’ordine.