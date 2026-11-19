Oltre un chilo di cocaina custodito nell’abitazione, altra droga nascosta tra i vestiti e un tentativo di sottrarsi ai controlli, arrivando a spintonare i Carabinieri.

È quanto emerso da un’operazione antidroga condotta dai militari della Stazione di Capoterra, che hanno arrestato in flagranza un uomo con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato durante un normale servizio di controllo della circolazione stradale. L’atteggiamento sospetto del conducente ha attirato l’attenzione dei militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti attraverso una perquisizione personale e una successiva verifica nell’abitazione dell’uomo.

Ed è proprio in casa che i Carabinieri hanno fatto la scoperta più significativa: circa 1.160 grammi di cocaina pura, 86 grammi di marijuana e diverso materiale utilizzato per pesare e confezionare le dosi di stupefacente.

Ma l’operazione ha avuto anche momenti di tensione. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, durante le prime fasi dell’identificazione l’uomo avrebbe opposto resistenza, spintonando i militari e cercando contemporaneamente di disfarsi di un involucro che nascondeva tra i vestiti.

All’interno sono stati trovati 11 grammi di hashish e altri 4 grammi di cocaina, quest’ultima già suddivisa in 22 dosi pronte per lo spaccio. Tutte le sostanze sono state immediatamente sequestrate.

I Carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo e a completare le operazioni di controllo.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nella Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

L’operazione rientra nei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotti dai Carabinieri sul territorio.