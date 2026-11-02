È morto all'età di 73 anni Francesco Pinna, giornalista e fotografo che per decenni ha raccontato la città di Oristano e le sue tradizioni. Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcune delle principali testate dell'informazione regionale e nazionale, tra cui L'Unione Sarda, La Nuova Sardegna e l'agenzia ANSA, lasciando un segno nel panorama giornalistico del territorio.

Il suo percorso professionale si è sviluppato tra fotografia e scrittura, due strumenti attraverso i quali ha documentato la vita cittadina, gli eventi e i cambiamenti della comunità oristanese. Tra i temi a cui era maggiormente legato c'era la Sartiglia, manifestazione simbolo della città, seguita negli anni con attenzione ai suoi protagonisti e ai momenti più significativi.

A ricordarne la figura è anche la grande famiglia della Sartiglia, che ha espresso il proprio cordoglio attraverso una nota congiunta della Fondazione Oristano, del Comitato Sartiglia, dei Gremi, dei cavalieri e delle altre componenti della manifestazione.

"Il suo obiettivo e la sua penna hanno accompagnato anche tanti momenti della storia e delle tradizioni di Oristano, con particolare attenzione alla Sartiglia, manifestazione alla quale era profondamente legato e che ha seguito nel corso degli anni, documentandone i protagonisti, le emozioni e i momenti più significativi - si legge in una nota - La sua professionalità, la correttezza e la disponibilità nei rapporti umani gli hanno conquistato la stima e l'affetto di quanti hanno avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui".

"La Fondazione Oristano, il Comitato Sartiglia, i Gremi, i cavalieri e tutte le componenti della grande famiglia della Sartiglia si stringono con sincera partecipazione ai familiari e a tutti i suoi cari, esprimendo le più sentite condoglianze. Con Francesco Pinna se ne va una voce autorevole dell'informazione locale e un amico della Sartiglia, che continuerà a vivere anche attraverso le immagini e i racconti con cui ha saputo custodirne e tramandarne la memoria", conclude.

Un pensiero anche del sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna: "Un giornalista che è stato testimone attento della storia di Oristano. Ha saputo raccontare con professionalità e sensibilità la nostra comunità".



