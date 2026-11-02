Sono tutti di età inferiore ai 30 anni i quattro migranti arrestati dalla Polizia di Stato a Cagliari per essere rientrati in Italia nonostante fossero già stati destinatari di provvedimenti di espulsione o respingimento.

L'operazione è stata condotta dagli agenti della sezione Criminalità Diffusa e Straniera della Squadra Mobile, al termine di una serie di accertamenti svolti in collaborazione con l'Ufficio Immigrazione della Questura.

Dalle verifiche è emerso che i quattro erano già stati raggiunti da precedenti provvedimenti di respingimento disposti dal questore o di espulsione emessi dal prefetto. Nonostante i divieti, avrebbero fatto nuovamente ingresso nel territorio nazionale, in violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

"Attraverso il riscontro delle generalità e l'esame dei precedenti provvedimenti - spiegano dalla questura - è emerso che i quattro avevano fatto nuovamente ingresso nel territorio nazionale in violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente".