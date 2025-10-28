Una maxi discarica di rifiuti speciali è stata scoperta e sequestrata nelle campagne di Arborea dagli agenti della Stazione Forestale di Marrubiu, nel corso di un blitz coordinato dalla Procura della Repubblica di Oristano.

L’area, di circa 5.000 metri quadrati, era adibita a deposito incontrollato e smaltimento non autorizzato di materiali di varia natura, in violazione delle norme ambientali.

L'attività investigativa, svolta con la partecipazione dei tecnici dell’Arpas di Oristano e Cagliari, ha interessato un podere agricolo della Piana di Arborea dove il proprietario, titolare di un'impresa edile, aveva allestito un'area destinata al deposito e allo smaltimento irregolare di materiali provenienti dai cantieri di costruzione.

Nel corso delle verifiche sono stati rinvenuti rifiuti di diversa tipologia, tra cui materiale inerte e macerie edilizie, scarti ferrosi e plastici, tubazioni, elettrodomestici fuori uso, onduline in amianto, batterie esauste, bombole e vari contenitori dismessi. È stato inoltre accertato che parte dei materiali veniva periodicamente incenerita in appositi manufatti in calcestruzzo, con la conseguente emissione di fumi ed esalazioni potenzialmente nocive per l'ambiente e la salute pubblica.

Il proprietario, un settantenne residente in zona, è stato denunciato per violazione delle norme sulla gestione e lo smaltimento illecito di rifiuti.