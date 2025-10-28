Blitz dei Carabinieri a Pula nella notte: due giovani del posto, di 33 e 34 anni, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scaturita da un’attività di osservazione e monitoraggio condotta dai militari nelle ultime settimane, dopo informazioni che indicavano l’esistenza di una rete di spaccio attiva nella zona. I Carabinieri hanno seguito i due sospettati fino a quando, nella notte, hanno deciso di intervenire mentre si trovavano a bordo della loro auto.

Alla vista della pattuglia, i giovani hanno mostrato segni di nervosismo, spingendo i militari a effettuare una perquisizione personale e del veicolo. All’interno sono stati trovati 30 grammi di cocaina, 22 grammi di eroina, 32 grammi di marijuana, oltre a 970 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

I due sono stati arrewstati e condotti in caserma per le formalità di rito. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sono stati posti ai domiciliari nelle rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida prevista per oggi.