Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari per garantire la sicurezza sulle strade e prevenire gli incidenti legati all’abuso di alcol. Nel corso della notte, due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza o per essersi rifiutati di sottoporsi agli accertamenti.

A Quartu Sant’Elena, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno fermato un 45enne disoccupato che, sottoposto a controllo, ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Nei suoi confronti è scattato il ritiro immediato della patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato a una persona idonea alla conduzione.

A Furtei, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sanluri sono intervenuti per un incidente stradale, fortunatamente senza feriti, che aveva coinvolto un operaio di 24 anni. L’uomo, sottoposto all’esame etilometrico, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 0,8 g/l, valore oltre il limite consentito. Anche per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria e il ritiro della patente.