Sole e clima mite per oggi e domani, ma sarà solo una tregua: da giovedì torneranno le piogge su gran parte d’Italia. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che parla di una “temporanea rimonta dell’alta pressione” capace di garantire due giornate di bel tempo prima di un nuovo peggioramento.

"Una temporanea rimonta dell'alta pressione - afferma - garantirà prevalenza di sole nelle prossime ore, salvo locali addensamenti su due regioni, Liguria e Calabria. Non si escludono isolati locali piovaschi in Calabria, ma tutto sommato la giornata di oggi sarà dominata dal sole".

Da domani, invece, si assisterà ad un graduale aumento della nuvolosità in Toscana e al Nord. "Non è esclusa qualche pioviggine durante la giornata - continua Tedici - anche se il vero peggioramento è previsto dalla tarda serata". Sul resto del Centro e al Sud il tempo sarà ancora molto piacevole con massime fino a 22°C a Roma e Napoli.

Da giovedì 30 e per venerdì 31 arrivano le piogge, dapprima al Nord poi gli effetti di una nuova perturbazione si faranno sentire anche al Sud e sul versante adriatico.

PREVISIONI PER I PROSSIMI GIORNI (da Arpas Sardegna)

Previsioni per mercoledì 29 ottobre 2025

Cielo generalemente nuvoloso con ampie schiarite in mattiata.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Venti: debolli meridionali.

Mari: mossi o molto mossi.



Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo nuvoloso, con possibili rovesci. Le temperature subiranno un aumento. I venti saranno deboli dai quadranti meridionali. I mari saranno mossi.