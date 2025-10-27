Partirà lunedì 3 novembre la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025/26 in provincia di Nuoro, promossa dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) dell’Asl 3. L’obiettivo è garantire una copertura capillare e omogenea a tutela delle persone più fragili, con somministrazioni in tutti i centri vaccinali aziendali attivi sul territorio: Nuoro, Macomer, Siniscola, Sorgono, Orosei, Dorgali, Bitti, Gavoi e Orani.

La campagna sarà organizzata in collaborazione con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriali (ASCoT), puntando a una forte partecipazione territoriale. L’Asl ha annunciato l’attivazione del Punto Vaccinale Mobile (Pvm) e l’organizzazione di Open Day “a Tutela della Fragilità”, con date e sedi che saranno comunicate progressivamente.

Il Sisp prevede inoltre l’intervento diretto dei propri operatori nelle strutture residenziali sanitarie, socio-sanitarie e sociali — come RSA, Comunità Integrate e Case di riposo — per vaccinare ospiti e personale. Sarà inoltre possibile ricevere il vaccino antinfluenzale insieme a quello anti-Covid 19, in un’unica seduta, per favorire la protezione simultanea e semplificare l’accesso alle vaccinazioni.