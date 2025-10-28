Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Quartucciu, dove un incendio ha completamente distrutto un’abitazione situata al piano terra di una casa in via Pabillonis.

L’allarme è scattato intorno alle 21:30, quando le fiamme si sono propagate rapidamente all’interno dell’immobile, di proprietà di una 66enne cagliaritana, convivente con un 68enne di nazionalità senegalese. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Cagliari, impegnati a lungo nelle operazioni di spegnimento, e i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena.

Fortunatamente non si registrano feriti ma l’abitazione è stata dichiarata inagibile a causa degli ingenti danni strutturali. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei Vigili del Fuoco, che hanno svolto gli accertamenti tecnici con il supporto dei Carabinieri, intervenuti ugualmente sul posto.