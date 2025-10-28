Mattinata di paura a Bonarcado, dove intorno alle 6:20 un violento incendio ha distrutto un’abitazione in via Nuoro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta, allertati dalla Sala operativa di Oristano, che ha inviato anche un’autobotte di supporto.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono andate avanti per diverse ore, così come le attività di bonifica, smassamento e raffreddamento dei materiali coinvolti.

Le fiamme hanno provocato danni ingenti in entrambi i piani dell’abitazione, con una parte del tetto crollata a causa del calore. Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, mentre sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di competenza.