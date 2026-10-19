Oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti sequestrati e due giovani denunciati. È il bilancio dei controlli antidroga condotti dai Carabinieri in provincia di Oristano, con due interventi distinti a Tramatza e Nurachi nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio, con particolare attenzione ai più giovani.

A Tramatza, i militari della Stazione di Milis hanno denunciato un ventenne, ritenuto presunto responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Il giovane è stato fermato insieme a un altro ragazzo mentre i due si trovavano a tarda ora in una zona isolata del paese. L'atteggiamento dei giovani ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo e a procedere con le perquisizioni personali.

Se per uno dei due la verifica avrebbe dato esito negativo, nel marsupio del ventenne sarebbero stati trovati 25 grammi di hashish, 8 grammi di marijuana e 490 euro in contanti. I militari avrebbero inoltre sequestrato un bilancino di precisione, materiale ritenuto utile per il confezionamento e la vendita della droga e un coltello a serramanico lungo complessivamente 20 centimetri.

Il secondo intervento è scattato a Nurachi, dove i Carabinieri della Stazione di Riola Sardo hanno denunciato un ventiquattrenne, già noto alle forze dell'ordine, per l'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In questo caso, l'attività investigativa e informativa svolta dai militari ha portato a una perquisizione personale e domiciliare. All'interno della camera da letto del giovane, custodite in un armadio e appese a delle grucce, sarebbero state rinvenute circa 107 grammi di infiorescenze di canapa, oltre a ulteriori 73 grammi di materiale costituito da scarti della lavorazione della stessa sostanza.

Tutto lo stupefacente sequestrato sarà sottoposto agli esami qualitativi del Reparto investigazioni scientifiche di Cagliari, previa autorizzazione della Procura della Repubblica di Oristano, che coordina le indagini. Le analisi serviranno a determinare il principio attivo delle sostanze.

I controlli rientrano nei servizi straordinari del territorio predisposti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Oristano, intensificati soprattutto nei fine settimana per contrastare la diffusione e lo spaccio di droga.