Tentata irruzione in un’armeria e colpi d’arma da fuoco nel cuore della notte a Sardara, nel Medio Campidano. È questa la prima ricostruzione di quanto accaduto nel paese del sud Sardegna, dove tre persone avrebbero cercato di introdursi in un’attività commerciale specializzata nella vendita di articoli per la caccia, la pesca e lo sport, oltre che nella riparazione di armi da sparo.

Secondo le prime informazioni, i tre sarebbero stati sorpresi mentre tentavano di sollevare la serranda del negozio con alcuni arnesi da scasso, oppure quando sarebbero già riusciti a forzarla. L’obiettivo, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbe essere stato quello di impossessarsi delle armi presenti nell’attività.

La reazione del commerciante sarebbe stata pressoché immediata. Ne sarebbe seguito uno scambio di colpi d’arma da fuoco, con un presunto fuoco incrociato che, fortunatamente, non avrebbe provocato feriti.

Dopo l’episodio, i tre si sarebbero allontanati in auto, dirigendosi verso l’uscita del paese.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e identificare i responsabili. I militari stanno raccogliendo le prime testimonianze e acquisendo le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.