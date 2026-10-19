Una trasferta insidiosa per cercare conferme in casa Cagliari, che questa sera alle 18:30 sarà ospite a Monza per il posticipo del lunedì. I sardi vengono da un avvio di stagione oltre ogni più rosea aspettativa: 13 i punti raccolti in 6 giornate, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. La compagine isolana si trova attualmente al sesto posto, ma un successo proietterebbe i rossoblu nuovamente nelle zone più alte del tabellone, al quarto posto dietro Inter, Lazio e Roma.

Una partita che tuttavia presenta, appunto, non poche insidie. I brianzoli a caccia di punti - solo 4 in questo campionato - dopo due ko consecutivi. L'ultimo (e unico) successo era arrivato lo scorso 18 settembre contro il Sassuolo, proprio fra le mura casalinghe. Nonostante la classifica il Monza ha mostrato buone cose in questi primi due mesi, mettendo in vetrina diversi giocatori interessanti. Servirà dunque una prestazione di carattere ai sardi per tornare a casa con un risultato positivo.

La probabile formazione

Per la gara Pisacane si affiderà al modulo che lo ha premiato fino ad oggi, il 4-3-2-1, nel quale gli interpreti dovrebbero essere in linea di massima quelli visti nelle prime uscite. Giusto un paio di ballottaggi: il primo dubbio in difesa, con Mina che va verso la riconferma, ma permane l'ipotesi Deiola arretrato.

Il nodo principale riguarda la trequarti: Massolin ha convinto alla sua prima da titolare, per questo potrebbe scalzare Fazzini. E' ballottaggio serrato fra i due. Ma nelle ultime ore ha preso piede anche l'ipotesi "doppia punta", con Nzola e Mendy a far coppia sostenuti dal solo Maldini. Una terza opzione è quella, ancora, di Deiola, però a centrocampo con Adopo avanzato nella linea dei trequartisti.

Per il resto solo certezze, da Caprile in porta a Zè Pedro, Rodriguez e Obert in difesa, Winks e Romano in mezzo e Maldini alle spalle di Mendy. Saranno loro a suonare la carica per provare a dare continuità al momento positivo del Cagliari, che ha la ghiotta opportunità di allungare ulteriormente sulle pretendenti alla salvezza.