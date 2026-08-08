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Ennesima giornata di incendi in Sardegna, dove è divampato un rogo durante il pomeriggio di oggi, sabato 8 agosto 2026, nelle campagne di Oristano, in località Pod.e n. 7.
Sul posto è intervenuto il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna, con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa del CFVA di Fenosu, impegnato nelle operazioni di spegnimento.
A coordinare gli interventi è stato il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Oristano.