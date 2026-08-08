Riflettori puntati sul rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro lungo la costa quartese. Nella giornata di ieri, a conclusione di una mirata e articolata attività ispettiva condotta in varie attività commerciali del territorio, i Carabinieri della Stazione Temporanea di Flumini di Quartu, in stretta collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Cagliari, hanno denunciato un imprenditore locale.

I controlli specialistici si sono concentrati all'interno di una nota struttura ricettiva situata lungo il litorale di Quartu Sant’Elena. Durante le verifiche, i militari dell'Arma hanno riscontrato diverse irregolarità nella gestione della sicurezza e dei diritti dei lavoratori.

Nello specifico, secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'Arma, l'amministratore dell'attività avrebbe posizionato impianti di videosorveglianza e controllo a distanza senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni previste dallo Statuto dei Lavoratori, evidenziando contestualmente gravi carenze dal punto di vista della formazione obbligatoria del personale dipendente.

Al termine dell'ispezione, i Carabinieri del NIL hanno notificato una serie di prescrizioni d'ufficio per l'immediata regolarizzazione dell'impianto e dei corsi per i dipendenti, comminando all'imprenditore sanzioni per un importo superiore ai 3mila euro.