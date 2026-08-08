Un acceso diverbio scoppiato per futili gelosie sentimentali legato a una conoscente comune che si trasforma in un furto in casa pianificato al momento. Nel pomeriggio dello scorso 3 agosto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Nuoro hanno arrestato un 35enne del posto, già con diversi precedenti, per furto aggravato in abitazione.

L'intervento dei militari dell'Arma, come da loro riferito, è scattato intorno alle 13:40 nel centro abitato a seguito della chiamata al 112 da parte della vittima. Giunta sul posto, la pattuglia ha raccolto il racconto dell'aggredito, il quale ha spiegato di essere stato affrontato dall'uomo con toni particolarmente aggressivi e minacciosi. Spaventato dall'atteggiamento intimidatorio del rivale, si era visto costretto a fuggire precipitosamente in strada per cercare riparo ed evitare lo scontro fisico. Approfittando della concitazione e della porta dell'appartamento lasciata inavvertitamente aperta durante la fuga, il 35enne, sempre come spiegato dai Carabinieri, si è introdotto rapidamente all'interno della casa portando via uno smartphone di ultima generazione, una consolle per videogiochi e un capo d'abbigliamento griffato.

Le immediate ricerche nella zona hanno consentito ai militari di rintracciare in breve tempo il presunto autore, che nel frattempo si era nascosto nella propria abitazione.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno ritrovato tutti gli oggetti rubati, che sono stati interamente restituiti al legittimo proprietario. Di fronte alle chiare evidenze raccolte, l'uomo è stato arrestato. A seguito dell'udienza di convalida celebrata nella mattinata successiva, il Giudice ha disposto nei suoi confronti la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del giudizio.