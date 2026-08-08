Lo scorso anno erano stati oltre duemila gli spettatori riuniti nel rinnovato Anfiteatro Comunale di Florinas per assistere a un grande incontro tra danze, musiche e tradizioni provenienti da diverse parti del mondo. Un abbraccio tra culture che si prepara a rinnovarsi.

Giovedì 13 agosto

A partire dalle 21:30, Florinas ospiterà la 36ª edizione del Figulinas Festival – Rassegna Internazionale del Folklore “Lorenzo Manconi”, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel nord-ovest della Sardegna. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Gruppo Folk Figulinas con il sostegno del Comune di Florinas, dell’Assessorato al Turismo e Artigianato della RAS, della Fondazione di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari.

Sul palco dell’Anfiteatro Comunale arriveranno la Compañía de Danza Acuarela Boliviana, dalla Bolivia, il Boi Brilho da Ilha São Luís Maranhão, dal Brasile, il Fei Yang Folk Dance Group di Tainan, da Chinese Taipei, il Ballet Folklorico Internacional de Occidente di Guadalajara, dal Messico, e il Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka Maori Cultural Group di Aotearoa, dalla Nuova Zelanda.

Accanto alle culture provenienti da oltre oceano ci sarà naturalmente la Sardegna. A rappresentarla saranno il Gruppo Folk Atzara, il Gruppo Folk Figulinas di Florinas, il Gruppo Folk Pro Loco e Tumbarinos di Gavoi, il Tenore San Gavino di Oniferi e il Gruppo Folk Beata Vergine del Rimedio di Ozieri. A presentare la serata sarà Ottavio Nieddu.

Il 14 agosto la Festa dell’Amicizia

Il viaggio tra popoli e tradizioni proseguirà venerdì 14 agosto con il Figulinas Friendship Fest – Festa dell’Amicizia e lo spettacolo “Incantos”, presentato da Giuliano Marongiu.

Una seconda serata pensata per prolungare quello spirito di incontro e condivisione che da sempre caratterizza la manifestazione: culture differenti che si ritrovano nello stesso luogo e utilizzano la musica, il canto e il ballo come un linguaggio capace di superare confini e distanze.

Dal 1989 il Figulinas Festival porta infatti il mondo a Florinas e Florinas nel mondo, costruendo negli anni una rete di rapporti e amicizie che va ben oltre i giorni della manifestazione.

Una grande manifestazione costruita da un’intera comunità

Dietro il Festival c’è il lavoro dell’Associazione Culturale Gruppo Folk Figulinas, fondata nel 1987 da un gruppo di giovani di Florinas con un obiettivo preciso: recuperare, custodire e tramandare le tradizioni del paese attraverso il canto, il ballo e l’abito tradizionale.

Un impegno che continua grazie ai ragazzi e alle ragazze del gruppo, alle famiglie e agli amici dell’associazione, impegnati durante tutto l’anno per rendere possibile una manifestazione capace di richiamare pubblico da tutta la Sardegna e accogliere artisti provenienti da diversi Paesi del mondo.

«Il Figulinas Festival è la nostra grande festa. Dietro questa manifestazione ci sono l’entusiasmo, la passione e il lavoro dei ragazzi, delle ragazze, dei familiari e degli amici della nostra associazione. Un entusiasmo che, ogni anno, si unisce a quello dei gruppi ospiti provenienti da ogni parte del mondo, rendendo Florinas un luogo di incontro, amicizia e condivisione tra i popoli», racconta il presidente del Gruppo Folk Figulinas, Alessandro Chessa.

Un lavoro che guarda anche alle nuove generazioni. L’associazione organizza infatti corsi di ballo sardo dedicati ai bambini, nella convinzione che la trasmissione delle tradizioni inizi proprio dai più piccoli: dai primi passi imparati insieme e dalla partecipazione a una comunità che sceglie di custodire la propria identità.

Florinas, una storia millenaria che incontra il mondo

A fare da cornice al Festival è un paese profondamente legato alle proprie radici. Florinas custodisce la sua storia nelle pietre, nelle chiese, nei siti archeologici e nelle strade attraversate da generazioni.

Il suo nome richiama l’antica Figulinas, legata alla lavorazione della ceramica già in epoca romana. Nel territorio si conservano oltre trenta nuraghi, numerose domus de janas e una tomba di giganti, testimonianze di una presenza umana e di una storia che attraversano i millenni.

Nel centro storico, chiese, architetture in pietra e scorci raccontano invece l’identità del Logudoro e di una comunità che ha scelto di mantenere vivo il proprio patrimonio culturale.

Ed è proprio qui che, ogni estate, avviene l’incontro: un paese fortemente legato alle proprie radici apre le porte a quelle degli altri popoli.

L’appuntamento è dunque giovedì 13 agosto alle 21:30, nell’Anfiteatro Comunale di Florinas, con la 36ª edizione del Figulinas Festival. Venerdì 14 agosto il programma proseguirà con il Figulinas Friendship Fest e lo spettacolo “Incantos”, presentato da Giuliano Marongiu.