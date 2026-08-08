Incendio nella tarda serata di ieri, a Olbia, nell'incrocio tra via Barcellona con via San Michele. Intorno alle 22.30 le fiamme hanno avvolto due furgoni parcheggiati.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco. Per domare le fiamme è stato necessario il supporto di un'autobotte. Ingenti i danni ai due mezzi, anche se l'intervento della squadra ha evitato ulteriori danni nell'area circostante. Fortunatamente non si registrano persone ferite o intossicate dal fumo. Le cause sono in corso di accertamento.