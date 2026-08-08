“I disagi registrati nelle ultime quarantotto ore sui collegamenti in continuità territoriale meritano la massima attenzione. Comprendiamo perfettamente le difficoltà vissute dai passeggeri coinvolti e siamo costantemente impegnati affinché il servizio venga svolto nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal contratto”. Lo dichiara l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, dopo i problemi operativi che hanno interessato alcuni collegamenti di Aeroitalia, in particolare quelli legati all'aeromobile rientrato due volte all'aeroporto di Roma Fiumicino a causa di anomalie al sistema di pressurizzazione e alle conseguenti cancellazioni di alcuni voli nella mattinata successiva.

“La sicurezza del volo viene prima di qualsiasi altra considerazione e, in casi come questi, le procedure previste dall'aviazione civile devono essere rigorosamente rispettate. L'aeromobile interessato, relativamente recente, era regolarmente autorizzato al servizio dopo i controlli effettuati dall'ENAC, l'autorità competente in materia di sicurezza del volo. Purtroppo il trasporto aereo, per sua natura, non è immune da eventi tecnici imprevedibili che possono determinare ritardi o cancellazioni, soprattutto quando interessano aeromobili impegnati in un'intensa programmazione operativa”.

L'assessora sottolinea tuttavia che gli episodi degli ultimi giorni non modificano il giudizio complessivo sull'andamento del servizio. “Aeroitalia sta gestendo ogni giorno oltre ottanta voli nell'ambito della continuità territoriale della Sardegna, un volume di attività mai registrato in passato sul sistema delle rotte in continuità. È un servizio complesso che opera in un contesto caratterizzato anche dalla forte congestione degli aeroporti e dall'incremento del traffico aereo tipico della stagione estiva. Questo non significa che i disagi debbano essere sottovalutati, ma è giusto collocarli nel quadro complessivo del servizio” prosegue l’assessora e ricorda che la Regione continua a monitorare quotidianamente ogni aspetto della continuità territoriale.

“Non abbiamo mai nascosto le criticità emerse in questi primi mesi di esercizio. Al contrario, abbiamo più volte segnalato formalmente alla compagnia gli aspetti che riteniamo migliorabili, in particolare sul fronte delle cancellazioni e della comunicazione ai passeggeri nei casi di disservizio. Su questi temi il vettore ha assunto precisi impegni di miglioramento e continueremo a verificarne puntualmente l'attuazione”.

Nel frattempo sono già scattate le prime sanzioni previste dal contratto di servizio. “L'applicazione delle penali dimostra che il monitoraggio della Regione è costante, rigoroso e basato su un'analisi puntuale dei dati. Il nostro obiettivo non è fare cassa né penalizzare gli operatori, ma garantire il pieno rispetto degli obblighi del servizio pubblico. L'applicazione delle sanzioni, quando ricorrono i presupposti previsti dal contratto, non è una scelta discrezionale ma un preciso obbligo di legge per l'amministrazione pubblica”.

L'assessora evidenzia infine come la Regione continui a lavorare anche per mettere gli operatori nelle migliori condizioni possibili per svolgere il servizio. “Il nostro ruolo non è soltanto quello di controllare, ma anche quello di collaborare affinché la continuità territoriale funzioni sempre meglio. Siamo costantemente disponibili al confronto con Aeroitalia e con tutti i vettori per individuare soluzioni che consentano di limitare al massimo i disagi per i passeggeri e garantire un servizio efficiente e sostenibile”.

“In questa direzione si inserisce anche il provvedimento, già condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà presto sottoposto al Consiglio regionale, che prevede un sostegno economico destinato a compensare gli straordinari incrementi del costo del carburante sostenuti dalle compagnie impegnate nella continuità territoriale. Si tratta di un intervento nato per fronteggiare aumenti imprevedibili legati alle tensioni internazionali e alle dinamiche del mercato energetico, con l'obiettivo di tutelare l'equilibrio economico del servizio e, di conseguenza, il diritto alla mobilità dei cittadini sardi”.

“Continueremo a pretendere il massimo rispetto degli obblighi contrattuali e allo stesso tempo a lavorare in modo costruttivo con tutti i soggetti coinvolti. Per la Regione Sardegna la continuità territoriale è un servizio pubblico essenziale: va tutelato con fermezza, responsabilità e spirito di collaborazione, sempre nell'interesse dei cittadini” conclude l’assessora Manca.