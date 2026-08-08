Questa sera il Palazzo del Consiglio regionale sarà illuminato con luci di colore bianco per commemorare le vittime del lavoro italiano nel mondo. Anche la sede del’Assemblea legislativa della Sardegna ha aderito alla iniziativa per ricordare la tragedia di Marcinelle avvenuta l’8 agosto 1956 in una miniera in Belgio. Nell’incendio morirono 262 persone, tra cui 136 italiani.

“Oggi è un momento di riflessione – ha detto il Presidente del Consiglio regionale Piero Comandini – e di condivisione. Anche aderire con un gesto simbolico a questa iniziativa nazionale vuol dire accendere una luce sulla speranza: mai più morti sul lavoro perché perdere la vita durante lo svolgimento delle proprie attività professionali non è degno di un paese civile”

Il Presidente del Consiglio ha voluto ricordare tutti coloro che hanno perso la vita nell’esercizio delle loro funzioni all’estero, in Italia e in Sardegna: “Purtroppo le morti bianche sono sempre numerose. Un fenomeno a cui è necessario mettere riparo anche creando i presupposti legislativi per dare più sicurezza ai luoghi di lavoro e ai lavoratori”.