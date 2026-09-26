Pablo Daniel Osvaldo è finito in terapia intensiva. Per anni volto noto della Serie A, ha vestito le maglie di Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma, Juve e Inter, oltre che quella della Nazionale italiana.

L'ex attaccante è stato ricoverato nell'ospedalo di Llavallol, in Argentina, dopo un intervento chirugico per un grave versamento pleurico al polmone destro. Al momento la prognosi è riservata.

A trovarlo in condizioni critiche, presso la sua abitazione, sarebbe stata la sorella che lo ha immediatamente accompagnato in ospedale, dove sarebbe stato sottoposto a una resezione del tessuto polmonare.