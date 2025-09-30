Sarebbero stati venduti illegalmente, tramite e-commerce, ben 47.057 farmaci veterinari che potevano essere ceduti solo dietro presentazione di ricetta medica, tra febbraio e settembre 2024.

I carabinieri del Nas di Cagliari hanno smascherato un'attività di vendita online di farmaci veterinari che richiedevano prescrizione medica, e il sito web, collegato a una società con sede nella provincia di Oristano, è stato chiuso.

Come conseguenza delle violazioni accertate, il ministero della Salute ha emesso un decreto per oscurare il sito, e il legale rappresentante è stato multato con oltre 20mila euro.