La Corte d'appello di Sassari ha ribaltato oggi la sentenza di assoluzione di primo grado condannando due giovani sassaresi di 23 e 26 anni a 9 anni di reclusione con la pesantissima accusa di violenza sessuale di gruppo.

La decisione è stata presa dalla giudice Maria Teresa Lupinu, che ha stabilito che i due ragazzi hanno commesso lo stupro ai danni di un'amica ventenne nella notte del 9 settembre 2021 in un appartamento nel centro storico di Sassari. Nonostante l'opposizione netta della vittima e il suo stato di ubriachezza, i due imputati avrebbero perpetrato l'atto di violenza.

Gli imputati erano assistiti dall'avvocato Marco Palmieri, mentre la ragazza era rappresentata legalmente dall'avvocata Laura Secchi.