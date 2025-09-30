Ben 135 piante di marijuana di diverse varietà e altezze comprese tra i 60 e i 150 centimetri sono state scoperte a Desulo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, che hanno inoltre arrestato due uomini di 57 e 50 anni, entrambi con precedenti penali, con l'accusa di aver coltivato marijuana in maniera illecita.

L'indagine è partita da un'operazione aerea condotta con l'elicottero del Nucleo Carabinieri di Elmas, che ha rivelato anomalie nel terreno nonostante le piante fossero ben nascoste. Il successivo controllo ha portato alla scoperta della piantagione, mentre i due uomini sono stati colti sul fatto mentre raccoglievano e trasportavano le piante mature su un veicolo e un trattore di loro proprietà.

Nelle vicinanze è stato individuato anche un ovile utilizzato per essiccare la sostanza, dimostrando che l'intera catena di produzione era concentrata nello stesso luogo.

Tutti i materiali sono stati confiscati e i due arrestati, inizialmente agli arresti domiciliari, sono stati sottoposti alle misure cautelari dell'obbligo di dimora a Desulo e dell'obbligo di presentarsi alle autorità giudiziarie dopo l'udienza di convalida.