Sono stati individuati grazie al supporto del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas, e soccorsi a Chia dai Carabinieri della Stazione di Domus De Maria e della Stazione di Pula, durante la mattinata di oggi, martedì 30 settembre, 25 uomini di nazionalità iraniana, privi di documenti, che erano arrivati sulla spiaggia di Cala Cipolla con un'imbarcazione non identificata.

Durante i controlli sanitari, uno di essi è stato trasportato in condizioni critiche all'Ospedale "Brotzu" di Cagliari, mentre tre persone con lievi ferite sono state portate all'Ospedale SS. Trinità di Cagliari dal personale del servizio medico d'urgenza. Gli altri saranno accompagnati da una ditta convenzionata al centro di accoglienza di Monastir.

Verranno inoltre effettuate ulteriori ricerche in mare e lungo la costa per escludere la presenza di altri naufraghi dispersi e completare l'indagine sull'incidente. Le forze dell'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con le altre autorità competenti, continueranno a vigilare sulle coste e ad essere coinvolte nelle operazioni di soccorso, mantenendo un costante impegno nella prevenzione e nel controllo del territorio.