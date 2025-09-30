Si infittisce sempre più lo scenario attorno alla morte di Cinzia Pinna, portando alla luce nuove angoscianti dinamiche, nomi e volti che potrebbero aver giocato un ruolo decisivo nelle ore successive all'omicidio della 33enne di Castelsardo nella tenuta di Conca Entosa, per mano di Emanuele Ragnedda.

Una nuova indagata

Nel registro degli indagati, adesso, sarebbe finita anche Rosamaria Elvo, ristoratrice di San Pantaleo, secondo quanto emerso amica intima, o forse qualcosa in più, del killer di Conca Entosa. Per gli inquirenti la donna potrebbe aver aiutato Ragnedda a ripulire l'abitazione dal sangue in quella notte di violenza e terrore, a cavallo fra l'11 e il 12 settembre.

Da quanto appreso, il sospetto è che possa anche averlo accompagnato a sostituire il divano macchiato con uno nuovo. Ma Elvo non è la sola a essere iscritta nel registro: insieme al suo, infatti, anche il nome del 26enne lombardo che sin da subito era stato coinvolto nella vicenda dopo alcune dichiarazioni dello stesso Ragnedda, portando a un'indagine nei suoi confronti per occultamento di cadavere, ma poi scagionato dall'accusa. Adesso su di loro la Procura di Tempio indaga per favoreggiamento.

Legali del giovane lombardo: "Chiesto di essere sentiti"

Il coinvolgimento di entrambi sarebbe legato alla sparizione degli effetti personali della vittima e alle operazioni di pulizia della casa. "A questo punto, visti gli ulteriori sviluppi di oggi, abbiamo chiesto di essere sentiti dagli inquirenti - ha annunciato all'Ansa Nicoletta Mani, l'avvocata che insieme al collega Maurizio Mani rappresenta il 26enne, prossimo quindi all'interrogatorio -. Il capo di imputazione è in divenire. Ne siamo venuti a conoscenza stamane, quando ci è stato notificato l'avviso del conferimento degli incarichi ai medici legali per l'autopsia".

L'esame autoptico è atteso per giovedì a Sassari, dove se ne occuperà il medico legale Salvatore Lorenzoni alla presenza dei consulenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Nel frattempo, oggi e domani proseguiranno gli accertamenti sul corpo della 33enne. Nei prossimi giorni, inoltre, è previsto un nuovo sopralluogo degli investigatori dell'Arma nella tenuta, al quale Ragnedda ha chiesto di partecipare.

Un'eventuale collaborazione di quest'ultimo, infatti, potrebbe essere fondamentale per mettere insieme tutti gli elementi finora raccolti, e avere così una ricostruzione completa della notte tra l'11 e il 12 di cui tanto si è raccontato, ma che sembra ancora nascondere inquietanti dinamiche e vicende intricate, e che ben presto potrebbe vedere coinvolte anche altre figure.