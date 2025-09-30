E' giunta come un fulmine al ciel sereno, a San Giovanni Suergiu, la triste notizia della scomparsa prematura di Giacomo Basciu, volto noto e uomo stimato, autista di pullman che, fra le altre cose, ha prestato per anni servizio nell'accompagnamento dei piccoli studenti a scuola.

Una morte che ha lasciato attonita la comunità di San Giovanni, e non solo. Così, in una nota, il piccolo centro sulcitano di Tratalias rende omaggio alla sua memoria: "Una triste notizia ha accompagnato il risveglio della nostra comunità. Giacomo, l'autista che per anni ha accompagnato i nostri bambini a scuola, ci ha lasciato prematuramente".

"In questi anni aveva creato un bellissimo rapporto, amorevole e sincero, con tutti i bambini e le mamme - si legge -, ed è per questo che si è creato un comitato spontaneo che vorrebbe offrire in sua memoria una composizione di fiori".

"Chiunque fosse interessato a partecipare - fa sapere il Comune - può recarsi domani alla fermata del pullman alle ore 8 e lasciare un'offerta al comitato". Un gesto semplice ma significativo, che testimonia l'affetto che il giovane autista aveva saputo raccogliere negli anni, lasciando un ricordo indelebile e affettuoso nella memoria di chi lo ha conosciuto.

I funerali si terranno domani, mercoledì 1 ottobre, alle ore 11, presso la chiesa di San Giovanni Suergiu