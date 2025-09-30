PHOTO
Un imprenditore di Terralba è stato arrestato con l'accusa di essere coinvolto nell'omicidio di Claudio Manca, il 49enne trovato morto venerdì scorso vicino alla sua bicicletta in un canale di Terralba, nell'Oristanese.
L'arresto dell'imprenditore, che ha scelto come suo avvocato difensore Ivano Chiesa, un legale milanese noto a livello nazionale per aver rappresentato anche Fabrizio Corona, sembrerebbe essere stato motivato dalla diffusione di alcuni presunti video sui social media nei quali avrebbe denunciato l'incendio della sua villa implicando qualcuno nel causare l'evento, riferendosi a questa persona con un soprannome che potrebbe essere collegato a Claudio Manca.
Le forze dell'ordine prenderanno in esame le registrazioni delle telecamere della zona dove è stato ritrovato morto Manca, e ispezioneranno attentamente l'auto di Manis per cercare eventuali prove legate all'incidente che ha portato alla morte di Manca.