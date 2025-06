Presso il Centro di Addestramento e Istruzione Professionale della Polizia di Stato di Abbasanta si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati per lodevole comportamento, conferite dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, a quattro dipendenti in servizio presso il Centro.

Il Direttore del C.A.I.P., Denise Mutton, ha consegnato gli attestati di lode a Stefania Luisa Meloni, all’epoca dei fatti Medico Principale della Polizia di Stato, al Vice Sovrintendente Marco Urdis, al Vice Sovrintendente Antonino Cocco e al Vice Sovrintendente Renato Carta.

I quattro dipendenti si sono distinti per l’impegno, la professionalità e lo spirito di servizio dimostrati durante uno dei periodi più difficili della storia recente: l’emergenza pandemica. In quel contesto complesso, segnato anche dall’avvio del 209° corso di formazione per allievi agenti – il primo nella storia del C.A.I.P. di Abbasanta – hanno operato "con grande senso del dovere, mettendo da parte affetti personali, timori e stanchezza, per garantire la continuità operativa del Centro".

La cerimonia si è svolta alla presenza del personale del quadro permanente e del Capo Ufficio Amministrazione, testimoni della riconoscenza e della stima dell’intera comunità del Centro nei confronti dei colleghi premiati.

Il riconoscimento conferito rappresenta il simbolo tangibile di un servizio reso con onore, spirito di sacrificio e profondo senso dello Stato, incarnando appieno i valori fondanti della Polizia di Stato.