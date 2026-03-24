Nel bagaglio registrato aveva dichiarato di custodire appena mille euro. In realtà, tra gli effetti personali, nascondeva un piccolo tesoro in banconote da 50 euro, accuratamente sigillate in pacchetti sottovuoto. È quanto scoperto all'aeroporto di Cagliari-Elmas dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane (ADM) e dai militari del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza.

L'operazione è scattata nell'ambito dei controlli di routine sui passeggeri in partenza verso scali extra-UE. Nel mirino delle fiamme gialle e dei doganieri è finito un uomo diretto a Barcellona. Alla domanda di rito sulla presenza di valuta da dichiarare, il viaggiatore ha tentato di sviare l’attenzione, riferendo di avere con sé solo poche centinaia di euro in tasca e una cifra irrisoria nel borsone già imbarcato in stiva.

Il successivo controllo del bagaglio da stiva ha portato al ritrovamento di otto pacchetti sottovuoto sigillati contenenti esclusivamente banconote da 50 euro, per un totale di 160.150 euro. L’uomo è inoltre risultato essere privo di redditi dichiarati (nullatenente per il fisco), già gravato da precedenti specifici e incapace di giustificare la provenienza del denaro e il suo utilizzo.

Alla luce degli elementi raccolti e ritenendo che il denaro potesse costituire provento di attività illecite o essere destinato alla commissione di ulteriori reati, i funzionari ADM e i militari della Guardia di finanza hanno proceduto al sequestro preventivo.