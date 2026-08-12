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Il caldo torrido continuerà fino a domenica 16 agosto, ma secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media de iLMeteo.it, è attesa un'interruzione della lunga ondata di caldo tra il 17 e il 18 a causa di una perturbazione atlantica.
Tuttavia, fino a quel momento, il tempo rimarrà decisamente caldo in tutta Italia, con brevi temporali previsti nelle aree interne e vicino ai rilievi.
LE PREVISIONI ARPAS SARDEGNA
Previsioni per la serata di oggi, mercoledì12 agosto
Cielo irregolarmente nuvoloso con isolati rovesci o temporali pomeridiani in prossimità dei rilievi orientali con cumulati deboli o localmente moderati. Cielo sereno dalla serata.
Venti: a regime di brezza.
Mari: poco mossi.
Previsioni per la giornata di domani, giovedì 13 agosto
Cielo sereno con addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi associati a rovesci o temporali isolati con cumulati deboli o localmente moderati. Possibili isolati temporali forti in prossimità dei rilievi del settore orientale.
Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime senza variazioni di rilievo.
Venti: a regime di brezza. Calma nelle ore notturne.
Mari: poco mossi.
Previsioni per la giornata di venerdì 14 agosto
Cielo sereno con addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi maggiori associati a rovesci o temporali isolati con cumulati deboli o localmente moderati.
Temperature: in lieve diminuzione sul settore meridionale, senza variazioni di rilievo altrove.
Venti: a regime di brezza. Calma nelle ore notturne.
Mari: poco mossi.
Tendenza per i giorni successivi
Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani associati a isolati rovesci o temporali deboli. Le temperature saranno generalmente stazionarie o localmente in lieve calo. I venti soffieranno a regime di brezza. I mari saranno generalmente poco mossi.