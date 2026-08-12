Il caldo torrido continuerà fino a domenica 16 agosto, ma secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media de iLMeteo.it, è attesa un'interruzione della lunga ondata di caldo tra il 17 e il 18 a causa di una perturbazione atlantica.

Tuttavia, fino a quel momento, il tempo rimarrà decisamente caldo in tutta Italia, con brevi temporali previsti nelle aree interne e vicino ai rilievi.

LE PREVISIONI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì12 agosto

Cielo irregolarmente nuvoloso con isolati rovesci o temporali pomeridiani in prossimità dei rilievi orientali con cumulati deboli o localmente moderati. Cielo sereno dalla serata.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 13 agosto

Cielo sereno con addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi associati a rovesci o temporali isolati con cumulati deboli o localmente moderati. Possibili isolati temporali forti in prossimità dei rilievi del settore orientale.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime senza variazioni di rilievo.

Venti: a regime di brezza. Calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di venerdì 14 agosto

Cielo sereno con addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi maggiori associati a rovesci o temporali isolati con cumulati deboli o localmente moderati.

Temperature: in lieve diminuzione sul settore meridionale, senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: a regime di brezza. Calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani associati a isolati rovesci o temporali deboli. Le temperature saranno generalmente stazionarie o localmente in lieve calo. I venti soffieranno a regime di brezza. I mari saranno generalmente poco mossi.