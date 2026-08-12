Un operaio di 28 anni, originario di Orgosolo, è rimasto folgorato da un’intensa scarica elettrica, stanotte a Orosei, riportando gravi ustioni.

Il giovane stava intervenendo sui cavi dell'alta tensione per riparare un guasto, ed è stato travolto da una scarica che gli ha provocato ustioni di terzo grado alla mano sinistra e alla gamba destra.

Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro e da qui trasferito al Centro grandi ustionati dell'Aou di Sassari, al Santissima Annunziata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli ispettore dello Spresal di Nuoro, che indagano per stabilire la dinamica e le eventuali responsabilità.