Nell’ambito di un’importante operazione congiunta condotta dal Nucleo Operativo Speciale Commercio del Comando di Polizia Locale e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, circa 10 mila giocattoli contraffatti e privi dei requisiti di sicurezza sono stati sequestrati oggi a Sassari.

I controlli sono stati svolti presso una struttura di vendita del territorio comunale. All’interno, gli operatori hanno individuato un ingente quantitativo di giocattoli destinati alla commercializzazione, risultati contraffatti e non conformi agli standard previsti dalla normativa in materia di sicurezza.

Un sequestro particolarmente significativo, soprattutto alla luce dei recenti episodi che hanno riacceso l’attenzione sui rischi legati alla vendita di giocattoli non conformi. In Francia, nei giorni scorsi, un bambino di otto anni è rimasto gravemente ferito dopo l’esplosione di un giocattolo della tipologia squishy, riportando ustioni al volto e al torace. Un altro intervento ha interessato recentemente il Cosentino, dove sono stati sequestrati circa 1.600 giocattoli ritenuti non sicuri.

Episodi che evidenziano quanto i controlli sui prodotti destinati ai bambini siano fondamentali. Nel caso di un giocattolo, infatti, il rispetto degli standard di sicurezza non può essere considerato un semplice adempimento burocratico: materiali, componenti, sostanze utilizzate, caratteristiche costruttive e resistenza devono rispondere a precisi requisiti per evitare rischi per i più piccoli.

A Sassari, l’intervento ha consentito di sottrarre al mercato circa 10 mila prodotti che non avrebbero dovuto essere messi in vendita.

I giocattoli sono stati sottoposti a sequestro e, al termine degli accertamenti, all’attività commerciale sono state contestate le violazioni in materia di sicurezza dei giocattoli.

Il titolare dell’esercizio è stato inoltre denunciato all’Autorità giudiziaria per frode nell’esercizio del commercio e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

L’operazione conferma come il contrasto alla contraffazione non riguardi soltanto la tutela dei marchi, del mercato e della concorrenza, ma possa avere conseguenze dirette sulla sicurezza dei consumatori.

Il settore dei giocattoli è particolarmente delicato, in quanto ssi tratta di prodotti utilizzati quotidianamente dai bambini. La verifica della conformità deve quindi riguardare ogni aspetto dell’articolo, dalla composizione dei materiali alle caratteristiche costruttive, fino alla resistenza e all’eventuale presenza di sostanze o componenti pericolosi.