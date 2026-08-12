Una rocambolesca fuga è culminata con le manette per due uomini già noti alle forze dell'ordine. Nel corso della giornata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, in stretta sinergia con i colleghi delle Stazioni di Sinnai, Monserrato e Selargius, hanno arrestato due pregiudicati cagliaritani di 51 e 30 anni per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

L'operazione è scattata lungo la Strada Statale 554, all'altezza del territorio di Monserrato. I militari dell'Arma erano impegnati in una capillare caccia all'uomo a seguito del furto di un'auto, portata via nella notte precedente da un'autofficina della provincia. Le ricerche hanno avuto una svolta decisiva quando le pattuglie hanno intercettato il veicolo rubato nel parcheggio di una ditta situata proprio lungo l'arteria stradale, con a bordo i due sospettati.

Alla vista dei Carabinieri, il conducente dell'auto ha accelerato bruscamente nel tentativo di aprirsi un varco: una manovra azzardata che è terminata con la collisione contro la pattuglia, posizionata appositamente per sbarrare la strada. Nonostante l’impatto, che ha provocato seri danni ai mezzi e ferite lievi a un carabiniere, poi medicato in ospedale, i militari sono riusciti a bloccare i due uomini. L'autovettura recuperata è stata riconsegnata al proprietario, mentre i due arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.