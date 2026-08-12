Un altro episodio di deturpamento del patrimonio naturale sardo sventato all’aeroporto di Cagliari-Elmas. Un passeggero olandese, in partenza per Amsterdam, è stato bloccato dagli agenti dell'Ufficio polizia di frontiera marittima e aerea allo scalo cagliaritano con all'interno del bagaglio da stiva otto pietre minerali, verosimilmente calcite.

L’uomo è stato così denunciato per "danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; distruzione o deturpamento di bellezze naturali".

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che le pietre sono state verosimilmente asportate dal Faraglione del Pan di Zucchero, in occasione di un'escursione alla quale il turista aveva preso parte nei giorni precedenti in località Masua.

Asportazione ancora più grave - sottolineano dalla polizia - in quanto avvenuta ai danni di un "Monumento naturale", che si trova peraltro in un'area dichiarata protetta con deliberazione del Comune di Iglesias.