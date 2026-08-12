Un grave incidente stradale ha paralizzato il traffico in Costa Smeralda nel pieno della notte. Intorno alle ore 2:30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Arzachena sono dovuti intervenire lungo la Strada Provinciale 59 bis, all'altezza dell'incrocio per Cala Bitta, a causa di uno scontro frontale che ha visto coinvolte due auto.

L'impatto tra i mezzi, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, è stato particolarmente violento. Il bilancio complessivo è di sei persone ferite, tutte soccorse dagli operatori sanitari giunti sul posto con tre ambulanze del 118 e successivamente trasportate in ospedale.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva bonifica della carreggiata, la strada stradale è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia per la gestione della viabilità e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.