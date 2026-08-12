Ha notato la gazzella dell'Arma mentre transitava a bordo del suo monopattino elettrico e, preso dall'ansia, ha tentato di dileguarsi per far perdere le proprie tracce tra le vie del centro. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Decimomannu hanno denunciato un 18enne disoccupato, residente in un paese limitrofo e già noto alle forze dell’ordine, per porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere.

L'atteggiamento visibilmente agitato del neo maggiorenne e la sua repentina deviazione hanno subito insospettito i militari dell'Arma, che lo hanno raggiunto e bloccato per effettuare un controllo approfondito.

Nelle tasche del ragazzo sono stati rinvenuti un coltello a serramanico e un grammo di hashish. Sia il coltello che il quantitativo di droga sono stati posti sotto sequestro giudiziario. Il 18enne è stato segnalato sia all'Autorità Giudiziaria per il possesso del coltello, sia alla Prefettura in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti per gli adempimenti amministrativi del caso.