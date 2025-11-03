Momenti di paura questo pomeriggio a Ulassai, dove una turista di nazionalità ceca è precipitata in un dirupo dopo aver perso l’equilibrio durante un’escursione.

L’allarme è scattato intorno alle 17:00, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lanusei, insieme al personale sanitario del 118 e al Soccorso Alpino della stazione Ogliastra.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a raggiungere e stabilizzare la donna ferita, operando in condizioni non semplici a causa del terreno impervio. Dopo le prime cure sul posto, la turista è stata trasportata all’ospedale di Lanusei a bordo dell’unità medicalizzata per ulteriori accertamenti.